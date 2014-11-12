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市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨第三日，触及7月中以来最高

路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三升至7月中以来最高，交易商称，受助于技术性买盘和农户销售缓慢。

指标CBOT-12月玉米期货 连涨第三日。在过去六个交易日中，玉米期货有五日上扬。

大豆市场走软拖累玉米期价从日高回落。

加工商和乙醇生产商处的玉米现货价格攀升。 　　12月玉米合约 升4美分，报3.77-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为661,940口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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