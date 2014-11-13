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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升2%，因现货市场强劲及乙醇产量增加

路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳升2%，至7月来最高，交易商称受到农户卖盘缓慢以及政府数据显示乙醇产量增加支撑。

12月玉米期货连升第四个交易日，在美国能源资料协会(EIA)公布，截至11月7日该周乙醇日产量达到94.6万桶，较之前一周增加1.7万桶后，玉米期货扩大升幅。

许多农户期望之后价格会上涨，所以现在惜售。

根据路透数据，成交活跃，成交量超过55万口，CME Group数据显示，周三的成交量为663,212口的一年最高，且为历来第四高。 　　12月玉米合约 升8-1/2美分，报3.86-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为587,858口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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