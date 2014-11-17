芝加哥期市：CBOT玉米期货续跌，因获利了结及出口缓慢

路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连续第二个交易日下滑，交易商称因对美国谷物的出口需求乏善可陈，且投资人在上周升至三个月高位后获利了结。

成交清淡，路透数据显示，今日成交量约为32万口。CME Group数据显示，在周五的跌市中，未平仓合约增加10,874口，至134万口，显示投资人在建立新的空头仓位。

美国农业部公布，截至11月13日该周，出口检验美国玉米401,116吨，低于分析师预估区间65-85万吨低端。

美国农业部在稍晚的报告中公布玉米收割率为89%，分析师预估为87%。

CBOT-12月玉米 收报3.77-1/2美元，下跌4-1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为339,165口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)