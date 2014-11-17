芝加哥期市：CBOT玉米期货续跌，因获利了结及出口缓慢

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连续第二个交易日下滑，交易商称因对美国谷物的出口需求乏善可陈，且投资人在上周升至三个月高位后获利了结。
成交清淡，路透数据显示，今日成交量约为32万口。CME Group数据显示，在周五的跌市中，未平仓合约增加10,874口，至134万口，显示投资人在建立新的空头仓位。
美国农业部公布，截至11月13日该周，出口检验美国玉米401,116吨，低于分析师预估区间65-85万吨低端。
美国农业部在稍晚的报告中公布玉米收割率为89%，分析师预估为87%。
CBOT-12月玉米 收报3.77-1/2美元，下跌4-1/4美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为339,165口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。