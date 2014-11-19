芝加哥期市：玉米期货连跌四日至两周低点，因美国产量创新高及技术卖压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第四日，至两周低点，交易商称因受到同美国今年产量创新高相关的获利回吐和技术性卖盘。
投资人获利了结，在上周升至三个月高位后，12月玉米期货一路下滑，跌穿10日和20日移动均线，周三在100日移动均线切入位寻获支撑。
美国玉米作物收割接近完成，而出口需求仍不振。交易商称，韩国三个购买机构购入不同原产地的玉米，但美国玉米没有竞争力。
分析师预计，周四早美国农业部将公布周度出口销售玉米50-70万吨，之前一周为505,348吨。
根据路透数据，周三成交量超过35.7万口，高于周二水准，但低于上周超过50万口的水平。
CME Group数据显示，周二跌市中，未平仓合约减少3,903口，至133.5万口，因投资人在11月28日12月合约首个交割通知日前出脱。
CBOT-12月玉米 收报3.63-1/4美元，下跌8-3/4美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为399,837口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。