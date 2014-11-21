芝加哥期市：CBOT玉米期货本周大跌3%，因美国产量创新高及投资人获利了结

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌，本周跌幅为两个半月最大，交易商称因美国收割接近尾声，今年产量料创新高，且投资人获利了结。
玉米价格在交易日最后一分钟扭转大涨走势，触及3.69-3/4美元，日高为3.81-1/2美元。交易商称，期价急转直下是同12月期权到期相关，有大量的选择权执行价在3.70美元。
路透数据显示，成交量超过42.5万口，为本周最高。
本周近月玉米期货大跌约3%，为9月初收割前以来最大周度跌幅。
美国农业部报告，民间出口商报称向未具名目的地出口了13.2万吨美国玉米，9月1日开始的2014/15市场年度付运。
CBOT-12月玉米 收报3.72-3/4美元，小跌1/2美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为433,548口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。