芝加哥期市：CBOT玉米期货本周大跌3%，因美国产量创新高及投资人获利了结

路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌，本周跌幅为两个半月最大，交易商称因美国收割接近尾声，今年产量料创新高，且投资人获利了结。

玉米价格在交易日最后一分钟扭转大涨走势，触及3.69-3/4美元，日高为3.81-1/2美元。交易商称，期价急转直下是同12月期权到期相关，有大量的选择权执行价在3.70美元。