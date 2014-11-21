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市场报道 | 2014年 11月 22日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货本周大跌3%，因美国产量创新高及投资人获利了结

路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌，本周跌幅为两个半月最大，交易商称因美国收割接近尾声，今年产量料创新高，且投资人获利了结。

玉米价格在交易日最后一分钟扭转大涨走势，触及3.69-3/4美元，日高为3.81-1/2美元。交易商称，期价急转直下是同12月期权到期相关，有大量的选择权执行价在3.70美元。

路透数据显示，成交量超过42.5万口，为本周最高。

本周近月玉米期货大跌约3%，为9月初收割前以来最大周度跌幅。

美国农业部报告，民间出口商报称向未具名目的地出口了13.2万吨美国玉米，9月1日开始的2014/15市场年度付运。

CBOT-12月玉米 收报3.72-3/4美元，小跌1/2美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为433,548口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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