芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升近2%，因现货市场强劲及投资人空头回补

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳升 近2%，收盘前几秒触及日高，交易商称因投资人空头回补及现货市场强劲 。 在周五12月合约首个交割通知日前，投资人继续将12月合约展期至3 月合约。CME Group数据显示，在周一跌市中，整体未平仓合约降至逾两 个月最低。 CBOT-12月玉米 收报3.74-1/4美元，大涨6-3/4美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为386,484口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)