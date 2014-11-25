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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升近2%，因现货市场强劲及投资人空头回补

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跳升
近2%，收盘前几秒触及日高，交易商称因投资人空头回补及现货市场强劲
。
    
    在周五12月合约首个交割通知日前，投资人继续将12月合约展期至3
月合约。CME Group数据显示，在周一跌市中，整体未平仓合约降至逾两
个月最低。
    
    CBOT-12月玉米 收报3.74-1/4美元，大涨6-3/4美分。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为386,484口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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