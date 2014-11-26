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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1%，因现货市场走强及小麦期货大涨

路透芝加哥11月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上扬1%，升至本周迄今最高水准，交易商称因美国国内现货市场强劲，且小麦价格大涨。

12月玉米期货连升第二日，收盘前最后一分钟升至3.78-3/4美元的日高。

小麦期货攀升至一周高位，因技术面因素及担心黑海、澳洲和美国种植地区天气状况不佳，可能影响产量。

分析师预计，美国农业部周五将公布上周出口销售玉米60-80万吨，之前一周为908,689吨。

CBOT-12月玉米 收报3.78-1/4美元，涨4美分。

今日CBOT成交量预估为399,824口，在周四感恩节假期前，这算相对强劲的。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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