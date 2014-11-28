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市场报道 | 2014年 11月 29日 星期六 04:24 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，受大豆和原油重挫拖累

路透芝加哥11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小幅下滑，交易商称因大豆期货重挫逾3%，拖累投资基金抛售及获利了结。

油价暴跌也令此间市场承压，交易商表示，原油和汽油价格下滑会降低对以玉米为原料的燃料添加剂乙醇的需求。

小麦期货大涨以及玉米出口销售优于预期限制了玉米期货的跌幅。

CBOT-12月玉米 收报3.75-3/4美元，跌2-1/2美分。

本周，近月玉米期货升约1%，之前一周大跌逾2%。

今日CBOT玉米成交量预估为198,670口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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