芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，受大豆和原油重挫拖累

路透芝加哥11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小幅下滑，交易商称因大豆期货重挫逾3%，拖累投资基金抛售及获利了结。

油价暴跌也令此间市场承压，交易商表示，原油和汽油价格下滑会降低对以玉米为原料的燃料添加剂乙醇的需求。