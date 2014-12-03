版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 05:43 BJT

芝加哥期市：玉米期货尾盘转跌为升，受助于空头回补和技术性买盘

路透芝加哥12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三在收盘
前最后几秒逆转深跌走势收涨，交易商称，受助于投资者空头回补和触及
两周低位后出现的技术性买盘。
    
    交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 在40日移动均线寻获支撑，结
算价涨3/4美分，报每蒲式耳3.82美元。成交清淡，根据汤森路透数据， 
成交量为140,505口，为两个月来最低。
    
    玉米期价稍早承压，因美国玉米收成创纪录，以及南美天气状况有利
作物生长导致美国供应充裕。但交易商称，美国农户卖盘稀落，导致玉米
现货市场的买需强劲，扶助支撑玉米期价。
    
    美国农业部称，向墨西哥出口19.6万吨美国玉米。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为140,850口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐