芝加哥期市：玉米期货尾盘转跌为升，受助于空头回补和技术性买盘

路透芝加哥12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三在收盘 前最后几秒逆转深跌走势收涨，交易商称，受助于投资者空头回补和触及 两周低位后出现的技术性买盘。 交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 在40日移动均线寻获支撑，结 算价涨3/4美分，报每蒲式耳3.82美元。成交清淡，根据汤森路透数据， 成交量为140,505口，为两个月来最低。 玉米期价稍早承压，因美国玉米收成创纪录，以及南美天气状况有利 作物生长导致美国供应充裕。但交易商称，美国农户卖盘稀落，导致玉米 现货市场的买需强劲，扶助支撑玉米期价。 美国农业部称，向墨西哥出口19.6万吨美国玉米。 今日CBOT玉米期货成交量预计为140,850口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 王丽鑫)