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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货创两周最大升幅，因美国出口强劲及技术性买盘

路透芝加哥12月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跳升近
2%，为两周最大单日升幅，交易商称因之前美国农业部公布的数据显示，
最近一周出口销售强于预期。
    
    玉米期货在海外市场变动不大，但在美国农业部公布，最近一周出口
销售玉米117万吨后，玉米期货上扬。
    
    市场还受到技术性买盘支撑。交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 
周三在跌至两周低点后反弹，交易商称测试下档引发买盘。
    
    路透数据显示，今日成交量将是一周最高。
        
    3月玉米期货结算价报3.89-3/4美元，升7-3/4美分。
    
    今日CBOT玉米预估成交量为237,704口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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