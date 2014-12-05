芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升至三周高位，因出口需求及大豆升势带动

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透芝加哥12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跳升逾1%，在收盘前几秒钟升至日高，交易商称是受出口需求增加及大豆期价上扬带动的多头套利升势。
交投最活跃的3月玉米 升至每蒲式耳3.96美元，为11月17日来最高，成交相对清淡，路透数据显示，成交量约20.3万口。从连贯的技术图表来看，近月玉米期货 本周涨1.5%，为连升第二周。
美国农业部周四发布的数据显示，玉米出口销售高于预期，引发玉米期货升势，从约两周低点反弹至三周高位。
大豆期货攀升2.5%，因对美国大豆的需求殷切。
3月玉米期货结算价报3.95美元，升5-1/4美分。
今日CBOT玉米预估成交量为204,692口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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