芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升至三周高位，因出口需求及大豆升势带动

路透芝加哥12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跳升逾1%，在收盘前几秒钟升至日高，交易商称是受出口需求增加及大豆期价上扬带动的多头套利升势。

交投最活跃的3月玉米 升至每蒲式耳3.96美元，为11月17日来最高，成交相对清淡，路透数据显示，成交量约20.3万口。从连贯的技术图表来看，近月玉米期货 本周涨1.5%，为连升第二周。

美国农业部周四发布的数据显示，玉米出口销售高于预期，引发玉米期货升势，从约两周低点反弹至三周高位。

大豆期货攀升2.5%，因对美国大豆的需求殷切。

3月玉米期货结算价报3.95美元，升5-1/4美分。

今日CBOT玉米预估成交量为204,692口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 王丽鑫)