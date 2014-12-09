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市场报道 | 2014年 12月 10日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬，受助于空头回吐和供需报告公布前的头寸调整

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨，
在过去五个交易日中第四日上扬，受助于空头回补和周三月度供需报告公
布前的头寸调整。

    交易商称，玉米市场出现投机性买盘，因美国玉米出口定价颇具竞争
力，可能吸引来自全球市场的需求。
    
    美国农业部将于周三1700 GMT公布月度供需报告。分析师预计，农业
部将上调美国2014/15年玉米结转库存预估至20.27亿蒲式耳，11月报告预
估为20.08亿。

    CBOT报告无12月玉米合约交割。该合约将于周五到期。
    
　　CBOT-3月玉米合约 升4-1/4美分，报3.95-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为155,454口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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