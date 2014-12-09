芝加哥期市：玉米期货上扬，受助于空头回吐和供需报告公布前的头寸调整

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨， 在过去五个交易日中第四日上扬，受助于空头回补和周三月度供需报告公 布前的头寸调整。 交易商称，玉米市场出现投机性买盘，因美国玉米出口定价颇具竞争 力，可能吸引来自全球市场的需求。 美国农业部将于周三1700 GMT公布月度供需报告。分析师预计，农业 部将上调美国2014/15年玉米结转库存预估至20.27亿蒲式耳，11月报告预 估为20.08亿。 CBOT报告无12月玉米合约交割。该合约将于周五到期。 CBOT-3月玉米合约 升4-1/4美分，报3.95-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为155,454口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)