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市场报道 | 2014年 12月 11日 星期四 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因供应充足及获利了结

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周
三小幅下跌，交易商称，因谷物供应充足相关的获利了结，以及大豆期货
<0#S:>大跌。
    
    美国农业部(USDA)月度供需报告显示，美国期末库存低于分析师平均
预期。不过投资者基本没有理会这份报告，交投最活跃的CBOT-3月玉米期
货 收盘与中午报告公布前水平差不多。
    
    美国能源资料协会(EIA)称，截至12月5日当周，乙醇日产量达到成交
量的98.8万桶，库存增长46.1万桶，至1,775万桶。乙醇是以玉米为基础
的生物能源。
    
    EIA报告公布后，乙醇期货<0#1ZE:>跌2%。
    
　　CBOT-3月玉米合约 跌1-1/2美分，报3.93-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为205,136口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫；审校 李军)
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