芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因供应充足及获利了结

路透芝加哥12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周 三小幅下跌，交易商称，因谷物供应充足相关的获利了结，以及大豆期货 <0#S:>大跌。 美国农业部(USDA)月度供需报告显示，美国期末库存低于分析师平均 预期。不过投资者基本没有理会这份报告，交投最活跃的CBOT-3月玉米期 货 收盘与中午报告公布前水平差不多。 美国能源资料协会(EIA)称，截至12月5日当周，乙醇日产量达到成交 量的98.8万桶，库存增长46.1万桶，至1,775万桶。乙醇是以玉米为基础 的生物能源。 EIA报告公布后，乙醇期货<0#1ZE:>跌2%。 CBOT-3月玉米合约 跌1-1/2美分，报3.93-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为205,136口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 李军)