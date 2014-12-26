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市场报道 | 2014年 12月 27日 星期六 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受低吸买盘及出脱套利交易带动

路透芝加哥12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高
，圣诞节后交投清淡，受到低吸买盘和交易商出脱作多小麦/作空玉米的
套利交易带动。
    
    交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 盘中高见4.15美元，但未能突
破周二触及五个月高位4.15-3/4美元。
        
    CBOT-3月玉米合约 上涨7美分，结算价报每蒲式耳4.14-3/4美元
。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为70,778口，低于一周前的约10.6万口
。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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