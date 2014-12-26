芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受低吸买盘及出脱套利交易带动

路透芝加哥12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高 ，圣诞节后交投清淡，受到低吸买盘和交易商出脱作多小麦/作空玉米的 套利交易带动。 交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 盘中高见4.15美元，但未能突 破周二触及五个月高位4.15-3/4美元。 CBOT-3月玉米合约 上涨7美分，结算价报每蒲式耳4.14-3/4美元 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为70,778口，低于一周前的约10.6万口 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)