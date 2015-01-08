版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌第三日，因美国玉米出口缓慢和技术性卖盘

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小跌，
连跌第三日，交易商称，因上周玉米出口销售数据令人失望，和技术性卖
盘。
    
    玉米市场跌幅小于小麦和大豆市场，因在下周一多项政府数据公布前
，部分投资者不愿大举作空玉米。
    
    预计美国农业部下周公布的数据将显示，截至12月1日，美国谷物库
存将录得史上最大季度增幅，但可能会下调2014/15年玉米收割面积预估
。这是一年中最重要的数据之一，通常会导致价格大幅震荡。
    
    农业部周四公布，截至1月1日当周，出口销售玉米38.7648万吨，低
于分析师预期，且为9月1日新市场年度开始以来的最低水平。
　　3月玉米合约 跌2美分，收报3.94-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为196,976口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐