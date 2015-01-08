芝加哥期市：玉米期货连跌第三日，因美国玉米出口缓慢和技术性卖盘

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小跌， 连跌第三日，交易商称，因上周玉米出口销售数据令人失望，和技术性卖 盘。 玉米市场跌幅小于小麦和大豆市场，因在下周一多项政府数据公布前 ，部分投资者不愿大举作空玉米。 预计美国农业部下周公布的数据将显示，截至12月1日，美国谷物库 存将录得史上最大季度增幅，但可能会下调2014/15年玉米收割面积预估 。这是一年中最重要的数据之一，通常会导致价格大幅震荡。 农业部周四公布，截至1月1日当周，出口销售玉米38.7648万吨，低 于分析师预期，且为9月1日新市场年度开始以来的最低水平。 3月玉米合约 跌2美分，收报3.94-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为196,976口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)