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市场报道 | 2015年 1月 10日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1.5%，受助于与出口相关的利好价差扩阔之势

路透芝加哥1月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨多
达1.5%，交易商称，因对美国玉米供应的出口需求增加带动对玉米市场利
好的价差扩阔之势，另外政府产量和结转库存报告下周一公布前市场出现
空头回补。
    
    韩国称本周通过多笔交易购买了多达100万吨玉米，多数可能来自美
国，这扶助推高现货玉米价格，并支撑期货价格。
    
    在农业部下周一公布多份报告前，投资者调整头寸，且在三日连跌后
回补空头。政府报告预计将显示，截至12月1日的玉米季度库存为史上最
大，但农业部可能会下调2014-15年玉米收割面积预估。
    
    周五上涨抵消了本周稍早的跌幅，使玉米期货本周累积上涨约1%。
　　3月玉米合约 升6美分，报4.00-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为269,780口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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