芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1.5%，受助于与出口相关的利好价差扩阔之势

路透芝加哥1月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨多 达1.5%，交易商称，因对美国玉米供应的出口需求增加带动对玉米市场利 好的价差扩阔之势，另外政府产量和结转库存报告下周一公布前市场出现 空头回补。 韩国称本周通过多笔交易购买了多达100万吨玉米，多数可能来自美 国，这扶助推高现货玉米价格，并支撑期货价格。 在农业部下周一公布多份报告前，投资者调整头寸，且在三日连跌后 回补空头。政府报告预计将显示，截至12月1日的玉米季度库存为史上最 大，但农业部可能会下调2014-15年玉米收割面积预估。 周五上涨抵消了本周稍早的跌幅，使玉米期货本周累积上涨约1%。 3月玉米合约 升6美分，报4.00-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为269,780口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)