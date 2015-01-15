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市场报道 | 2015年 1月 16日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌三日，受大豆和小麦期货跌势牵连

路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小跌，
连跌第三日，交易商称受大豆期货和小麦期货跌势以及美元上涨拖累。
    
    玉米期货的跌幅远小于其他谷物和油籽期货，因出口销售数据强劲以
及技术性超卖的状况限制了跌幅。
    
    美国农业部报告，截至1月8日该周出口销售玉米高于分析师预估，另
外还公布，日本在过去24小时购入12.7万吨美国玉米。
    
    玉米期货在昨日挫至约五周最低后，今日稍早一度反弹。
    
    Informa Economics将今年美国玉米种植面积预估上调至8,861.2万英
亩，下调了大豆种植面积预估。
     
　　3月玉米合约 小跌1美分，报3.80美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为306,489口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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