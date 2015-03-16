芝加哥期市：玉米期货跌至1月30日来最低，因技术性卖压及出口缓慢

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连跌第 三个交易日，交易商称因技术性卖盘及令人失望的美国出口检验报告。 不过玉米期货收盘远高于日低，且受到小麦期货大涨逾2%支撑。交投 最活跃的CBOT-5月玉米期货 收低1-1/2美分，报3.79美元，高于日低 3.75-1/2美元。 5月合约一度跌穿所有主要移动均线切入位，并跌至1月30日来最低水 准。投资人关注1月30日低点3.73-3/4美元支撑位，若跌穿该水准，可能 触及近五个月低点。 CME Group数据显示，上周五大跌走势中未平仓合约增加13,287口， 主要是5月期货，显示投资人在建立新的空头仓位。 美国农业部周一稍早报告，截至3月12日该周出口检验玉米735,311吨 ，为一个月最低，且低于分析师预估区间低端。 今日CBOT玉米期货成交量预计为256,065口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)