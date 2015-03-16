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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至1月30日来最低，因技术性卖压及出口缓慢

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连跌第
三个交易日，交易商称因技术性卖盘及令人失望的美国出口检验报告。
    
    不过玉米期货收盘远高于日低，且受到小麦期货大涨逾2%支撑。交投
最活跃的CBOT-5月玉米期货 收低1-1/2美分，报3.79美元，高于日低
3.75-1/2美元。
    
    5月合约一度跌穿所有主要移动均线切入位，并跌至1月30日来最低水
准。投资人关注1月30日低点3.73-3/4美元支撑位，若跌穿该水准，可能
触及近五个月低点。
    
    CME Group数据显示，上周五大跌走势中未平仓合约增加13,287口，
主要是5月期货，显示投资人在建立新的空头仓位。
    
    美国农业部周一稍早报告，截至3月12日该周出口检验玉米735,311吨
，为一个月最低，且低于分析师预估区间低端。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为256,065口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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