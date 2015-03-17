芝加哥期市：玉米期货重挫至五个月低位，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二急跌2% ，至去年10月以来最低，交易商称，受累于技术性卖盘和全球谷物供应充 裕。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 连跌第四日，为1月中以来最长 跌势，期间累计跌幅达5%。新作12月合约 跌至4美元心理关口之下， 为逾一个月来首次。 玉米稍早跌穿1月30日触及的低位3.73-3/4美元，随引发又一波抛售 。日低为10月21日以来最低3.70美元。 美国本播种季已在大平原南部展开，预计本季农户将减少玉米播种面 积。但现有的供应仍十分强劲，另外，乌克兰向主要消费国中国出口玉米 ，且有传言称南美玉米价格很低，有足够的竞争力在今年晚些时候挤入美 国东南部牲畜和家禽饲料市场。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示，在周一玉米价格大 跌时，玉米未平仓合约急增近2.5万口，表明市场建立新空头，或作空头 寸。 全球最大玉米消费国中国今年已订购了逾60万吨乌克兰玉米，预计还 将进口更多乌克兰玉米，因中国政府收储导致供应枯竭，并推高国内价格 。 5月玉米合约 跌8美分，报3.71美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为333,130口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)