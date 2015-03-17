芝加哥期市：玉米期货重挫至五个月低位，因技术性卖盘和全球供应充裕

表格: 中国12月银、铂金和钯进出口分项数据
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二急跌2% ，至去年10月以来最低，交易商称，受累于技术性卖盘和全球谷物供应充 裕。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 连跌第四日，为1月中以来最长 跌势，期间累计跌幅达5%。新作12月合约 跌至4美元心理关口之下， 为逾一个月来首次。 玉米稍早跌穿1月30日触及的低位3.73-3/4美元，随引发又一波抛售 。日低为10月21日以来最低3.70美元。 美国本播种季已在大平原南部展开，预计本季农户将减少玉米播种面 积。但现有的供应仍十分强劲，另外，乌克兰向主要消费国中国出口玉米 ，且有传言称南美玉米价格很低，有足够的竞争力在今年晚些时候挤入美 国东南部牲畜和家禽饲料市场。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示，在周一玉米价格大 跌时，玉米未平仓合约急增近2.5万口，表明市场建立新空头，或作空头 寸。 全球最大玉米消费国中国今年已订购了逾60万吨乌克兰玉米，预计还 将进口更多乌克兰玉米，因中国政府收储导致供应枯竭，并推高国内价格 。 5月玉米合约 跌8美分，报3.71美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为333,130口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 88,946,368 -7.61 68.15 1,024,124,335 7.48 原产地 澳大利亚 56,713,031 -2.13 66.87 639,875,924 5.35 巴西 17,444,258 -26.07 74.4 214,693,809 12.03 南非 3,598,985 -21.74 70.44 44,851,796
路透北京1月23日---以下为中国海关最新公布的中国12月主要商品进出口数据一览(除注明外,单位均为吨): 12月 同比% 单价(美元) 年初迄今 同比% ==食品== 进口 牛 6,939 17.01 5,732.64 39,036 -15.7 猪 0 -99.83 0 309 17.84 牛肉 57,622 -8.94 4,486.19 579,836 22.37 猪肉 113,352 18.35 1,877.07