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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：玉米期货重挫至五个月低位，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二急跌2%
，至去年10月以来最低，交易商称，受累于技术性卖盘和全球谷物供应充
裕。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 连跌第四日，为1月中以来最长
跌势，期间累计跌幅达5%。新作12月合约 跌至4美元心理关口之下，
为逾一个月来首次。
    
    玉米稍早跌穿1月30日触及的低位3.73-3/4美元，随引发又一波抛售
。日低为10月21日以来最低3.70美元。
    
    美国本播种季已在大平原南部展开，预计本季农户将减少玉米播种面
积。但现有的供应仍十分强劲，另外，乌克兰向主要消费国中国出口玉米
，且有传言称南美玉米价格很低，有足够的竞争力在今年晚些时候挤入美
国东南部牲畜和家禽饲料市场。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)的数据显示，在周一玉米价格大
跌时，玉米未平仓合约急增近2.5万口，表明市场建立新空头，或作空头
寸。

    全球最大玉米消费国中国今年已订购了逾60万吨乌克兰玉米，预计还
将进口更多乌克兰玉米，因中国政府收储导致供应枯竭，并推高国内价格
。
　　5月玉米合约 跌8美分，报3.71美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为333,130口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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