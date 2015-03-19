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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货由升转跌，因美元反弹

路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四扭转稍
早升势，收盘小跌，交易商称因美元走强和在昨日大涨后出现获利了结打
压。
    
    周三在美联储发布货币政策声明带动许多商品和股市上涨，美元则重
挫，但今日美元反弹，令期价扭转升势。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 跌1-1/4美分，至3.73-1/2美元
，低于日高3.80-1/2美元，但高于周三盘初触及的五个月低点3.67美元。
新作12月合约 收盘略低于4美元的重要心理关口，跌1美分，报3.99
美元。
    
    美国农业部报告，最近一周出口销售玉米50.23万吨，接近分析师预
估区间高端。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为256,295口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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