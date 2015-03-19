芝加哥期市：CBOT玉米期货由升转跌，因美元反弹

路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四扭转稍 早升势，收盘小跌，交易商称因美元走强和在昨日大涨后出现获利了结打 压。 周三在美联储发布货币政策声明带动许多商品和股市上涨，美元则重 挫，但今日美元反弹，令期价扭转升势。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 跌1-1/4美分，至3.73-1/2美元 ，低于日高3.80-1/2美元，但高于周三盘初触及的五个月低点3.67美元。 新作12月合约 收盘略低于4美元的重要心理关口，跌1美分，报3.99 美元。 美国农业部报告，最近一周出口销售玉米50.23万吨，接近分析师预 估区间高端。 今日CBOT玉米期货成交量预计为256,295口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)