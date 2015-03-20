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市场报道 | 2015年 3月 21日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货急升3%，因美元走软和空头回补

路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五急升3%
，逆转本周稍早的大跌之势，交易商称，因投资者回补空头和美元大幅走
软。
    
    玉米期货本周上扬逾1%，为2月初以来最大单周涨幅。交投最活跃的5
月玉米合约 盘中触及3.87-1/2美元，较周三触及的五个月低位反弹
了逾20美分或5%。该合约收涨11-1/2美分，报每蒲式耳3.85美元。
    
    今日美元指数 下跌逾1%，带动商品市场和股市普涨。
    
    分析公司Informa Economics在给客户的报告中下调了2015年美国玉
米种植面积预估至8,853.7万英亩，下调大豆种植面积至8,748.5万英亩。
    今日CBOT玉米期货成交量预计为374,740口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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