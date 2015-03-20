芝加哥期市：CBOT玉米期货急升3%，因美元走软和空头回补

路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五急升3% ，逆转本周稍早的大跌之势，交易商称，因投资者回补空头和美元大幅走 软。 玉米期货本周上扬逾1%，为2月初以来最大单周涨幅。交投最活跃的5 月玉米合约 盘中触及3.87-1/2美元，较周三触及的五个月低位反弹 了逾20美分或5%。该合约收涨11-1/2美分，报每蒲式耳3.85美元。 今日美元指数 下跌逾1%，带动商品市场和股市普涨。 分析公司Informa Economics在给客户的报告中下调了2015年美国玉 米种植面积预估至8,853.7万英亩，下调大豆种植面积至8,748.5万英亩。 今日CBOT玉米期货成交量预计为374,740口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)