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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 04:53 BJT

芝加哥期市：玉米期货接近一个月高位，因技术性买盘和种植面积可能减少

路透芝加哥3月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升第
四日，触及2月27日以来最高，交易商称，受助于技术性买盘和美国玉米
种植面积可能缩小的前景。
    
    尽管CBOT-5玉米期货 周三仅小涨1-3/4美分，收报每蒲式耳3.95
美元，但过去四日累积攀升5.6%，为去年12月以来最大四日升幅。该合约
在100日和20日移动均线遇阻。
    
    美国农业部下周将公布种植报告，预计将显示农户将减少玉米种植面
积，改种大豆。

    周二价格上涨时未平仓合约减少，暗示投资者出脱空头头寸，而非增
加新的多头头寸。
    
    农业部称，民间出口商向墨西哥出口11.4万吨美国玉米。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为287,721口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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