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市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及五周高位后回落，因美元反弹

路透芝加哥3月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳升至
2月20日以来最高，后逆转走势下跌约1%，交易商称，因美元反弹促使投
资者锁定获利。
    
    美元指数 上扬0.4%，稍早触及三周低位。美元仍徘徊在12年高
位附近，削弱美元计价商品在国际市场的吸引力。
    
    美国农业部称，截至3月19日当周，出口美国玉米434,953吨，接近分
析师预估区间的低端，其中向中国出口60,831吨，为11个月来最大出口规
模。

    国际谷物理事会预计，2015-16年玉米和小麦产量将减少，从而导致
库存下降。全球玉米产量预计将降至9.41亿吨，低于之前一年的9.9亿吨
。
　　5月玉米合约 跌3-4/3美分，报3.91-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为287,259口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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