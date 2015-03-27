芝加哥期市：CBOT玉米期货多数收跌，因农业部报告公布前的头寸调整

路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五多数收 跌，整日呈拉锯走势，在下周农业部公布种植面积数据前投资者调整头寸 。 交投最活跃的CBOT-5月合约 逆转小涨走势收跌，本周上扬约1.7 %。周五日低为3.89-1/4美元，与周四日低相同，数条移动均线交汇处提 供支撑。 本周上涨期间的未平仓合约减少，表明投资者出脱空头头寸。 美国农业部下周公布的数据可能显示，农户减少玉米种植面积，增加 大豆和高粱种植面积。 5月玉米合约 跌1/4美分，报3.91美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为237,426口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)