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市场报道 | 2015年 3月 28日 星期六 05:03 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货多数收跌，因农业部报告公布前的头寸调整

路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五多数收
跌，整日呈拉锯走势，在下周农业部公布种植面积数据前投资者调整头寸
。
    
    交投最活跃的CBOT-5月合约 逆转小涨走势收跌，本周上扬约1.7
%。周五日低为3.89-1/4美元，与周四日低相同，数条移动均线交汇处提
供支撑。

    本周上涨期间的未平仓合约减少，表明投资者出脱空头头寸。
    
    美国农业部下周公布的数据可能显示，农户减少玉米种植面积，增加
大豆和高粱种植面积。
　　5月玉米合约 跌1/4美分，报3.91美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为237,426口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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