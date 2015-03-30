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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 05:20 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬，受助于小麦期货涨势和种植报告前的头寸调整

路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连涨第
二日，受助于小麦期货急升，以及投资者在政府种植前景报告周二公布前
调整头寸。
    
    美国农业部将于周二公布年度种植前景报告，市场预计农户连续第二
年削减玉米种植面积，而大豆种植面积将创纪录。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 徘徊在约一个月最高水平附近
，但继续在100日和200日移动均线遇阻。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)公布的数据显示，上周五价格上
涨时5月期货的未平仓合约大幅减少，表明投资者出脱空头头寸，但增加
新作12月玉米期货合约 。
    
    农业部稍早公布，出口商出口销售13.1172万吨玉米至于不知名目的
地。
　　5月玉米合约 升3-1/2美分，报3.94-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为296,121口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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