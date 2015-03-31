芝加哥期市：玉米期货录得6月来最大单日跌幅，因农业部报告利空

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二重挫逾 4%，录得九个月来最大单日跌幅，因美国农业部公布的报告显示，美国玉 米供应和计划种植面积超预期。 美国农户今年可能种植玉米8,919.9万英亩，为五年来最小，但仍大 于分析师预估均值8,873.1万英亩。 农业部还估计，现有玉米库存为77.45亿蒲式耳，高于分析师的平均 预期76.09亿蒲式耳，为1987年以来同期最高水平。 1600 GMT农业部报告公布时，交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 触及一个半月高位3.98-1/2美元，在之后的一分钟内重挫超过10美分。该 公约在收盘前最后几秒触及日低3.75-1/4美元。 今日的降幅为去年6月30日以来最大，当日也是因农业部公布季度谷 物库存报告。 新作CBOT-12月玉米期货 收在略高于心理关口、11日低位4美元 的水平。 技术图表显示，CBOT-5月合约本季下跌5.2%，去年第四季上扬近24% 。3月累积下跌 4.3%，2月为攀升6.2%。 5月玉米合约 跌18-1/4美分，报3.76-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为612,370口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)