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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 04:48 BJT

芝加哥期市：玉米期货录得6月来最大单日跌幅，因农业部报告利空

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二重挫逾
4%，录得九个月来最大单日跌幅，因美国农业部公布的报告显示，美国玉
米供应和计划种植面积超预期。
    
    美国农户今年可能种植玉米8,919.9万英亩，为五年来最小，但仍大
于分析师预估均值8,873.1万英亩。
    
    农业部还估计，现有玉米库存为77.45亿蒲式耳，高于分析师的平均
预期76.09亿蒲式耳，为1987年以来同期最高水平。

    1600 GMT农业部报告公布时，交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 
触及一个半月高位3.98-1/2美元，在之后的一分钟内重挫超过10美分。该
公约在收盘前最后几秒触及日低3.75-1/4美元。 
    
    今日的降幅为去年6月30日以来最大，当日也是因农业部公布季度谷
物库存报告。

    新作CBOT-12月玉米期货 收在略高于心理关口、11日低位4美元
的水平。 
    
    技术图表显示，CBOT-5月合约本季下跌5.2%，去年第四季上扬近24%
。3月累积下跌 4.3%，2月为攀升6.2%。
　　5月玉米合约 跌18-1/4美分，报3.76-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为612,370口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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