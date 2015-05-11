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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因美国春播迅速及在USDA报告前轧平仓位

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌，
交易商称因美国春播迅速，且在周二美国农业部发布作物报告前，投资人
轧平仓位。
    
    美国天气状况对春播和作物的生长大致有利，这打压市场，期价徘徊
在约七个月低点附近。
    
    美元走强和目前供应充裕也令市场承压。
    
    路透访查的分析师预计，美国农业部今日稍晚发布的周度报告将显示
玉米播种率为73%，高于五年均值57%。收盘后，农业部报告，玉米播种率
为75%。
    
    分析师还预计美国农业部在周二的月报中将预计美国玉米结转库存为
18.64亿蒲式耳。
　　7月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.60-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为194,044口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李军; 审校 母红)

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