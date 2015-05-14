芝加哥期市：玉米期货跳升至一周高位，受助于空头回补和小麦急升

路透芝加哥5月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳升逾1%，至一周最高，交易商称，受助于投资者空头回补以及小麦期价急升逾6%。
交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 收盘前最后几秒升至3.68-1/2美元的日内高位，该合约在升穿10日移动均线后，在20日移动均线遇阻。
5月玉米期货 于1701 GMT到期，该合约上扬5美分，报3.61美元。
美国上周玉米销售报告令人失望，加之天气状况良好，有利于玉米的生长，限制了市场涨幅。
美国农业部稍早称，截至5月7日当周出口销售玉米37.003万吨，低于分析师预估区间的低端，为9月1日开始的市场年度的低位。
Informa Economics预计，美国玉米种植面积为8,873.7万英亩，低于农业部3月预估的8,919.9万英亩。
7月玉米合约 升5-3/4美分，报3.68美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为356,206口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)