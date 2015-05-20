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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至一周低位，因美国天气状况有利作物生长

路透芝加哥5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第二日，至一周最低，交易商称，受累于总体天气状况有利于作物出苗。

近月7玉米合约 较12月合约 的溢价小幅扩阔。

下周气温上升，加之目前的土壤湿度充足，对作物的生长非常有利，尽管大雨将迫使中西部部分地区的农户重新播种玉米。

分析师预计，美国农业部周四早间公布的数据将显示，上周出口销售玉米40-60万吨，高于之前一周令人失望的37.003万吨。 　　7月玉米合约 跌2美分，报3.60美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为298,355口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)

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