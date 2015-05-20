芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至一周低位，因美国天气状况有利作物生长

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第二日，至一周最低，交易商称，受累于总体天气状况有利于作物出苗。
近月7玉米合约 较12月合约 的溢价小幅扩阔。
下周气温上升，加之目前的土壤湿度充足，对作物的生长非常有利，尽管大雨将迫使中西部部分地区的农户重新播种玉米。
分析师预计，美国农业部周四早间公布的数据将显示，上周出口销售玉米40-60万吨，高于之前一周令人失望的37.003万吨。 7月玉米合约 跌2美分，报3.60美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为298,355口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。