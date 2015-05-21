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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨逾1%，受小麦升势和出口销售优于预期带动

路透芝加哥5月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四大涨逾1%，交易商称受到小麦期货上扬，以及美国周度玉米出口销售优于预期带动。

少量技术性买盘也提供了支撑，交投最活跃的7月玉米 守在10日移动均线切入位上方，尽管在20日移动均线遭遇阻力。在美国三日长周末前，一些投资人轧平仓位，下周一为美国阵亡将士纪念日。

美国农业部稍早报告，截至5月14日该周出口销售玉米2014/15年度81.26万吨，2015/16年度玉米8.07万吨，高于分析师预估，其中包括向中国出口了5.8万吨新作玉米。

另外，美国农业部还报告，出口商在过去24小时向未具名目的地出口了20.32万吨玉米。

　　7月玉米合约 升5美分，报3.65美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为302,721口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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