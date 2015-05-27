芝加哥期市：美国作物生长状况拖累玉米期货连跌第三日，接近合约低位

路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第三日，至10月初以来最低，交易商称，因美国作物生长状况良好，促使投资基金卖出。

交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 盘中跌至3.48-3/4美元低位，略高于10月以来的合约低位3.46-1/4美元。

新作CBOT-12月玉米期货 跌至3.66美元，距离3.64-1/4美元的合约低位不到2美分。

技术图表显示，玉米期货 过去三个交易日累积下跌4.3%，为3月以来最大三日跌幅。

美国农业部周二盘后公布的数据显示，上周美国玉米播种接近完成。作物生长优良率为74%，在分析师的预估区间内。

周一价格下跌期间，玉米期货未平仓合约增加16,808口，至143.4万口，为2011年以来最大。这表明投资者建立新空头头寸。

7月玉米合约 跌5-1/2美分，报3.49-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为343,596口。(完)

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