芝加哥期市：美国作物生长状况拖累玉米期货连跌第三日，接近合约低位

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第三日，至10月初以来最低，交易商称，因美国作物生长状况良好，促使投资基金卖出。
交投最活跃的CBOT-7月玉米期货 盘中跌至3.48-3/4美元低位，略高于10月以来的合约低位3.46-1/4美元。
新作CBOT-12月玉米期货 跌至3.66美元，距离3.64-1/4美元的合约低位不到2美分。
技术图表显示，玉米期货 过去三个交易日累积下跌4.3%，为3月以来最大三日跌幅。
美国农业部周二盘后公布的数据显示，上周美国玉米播种接近完成。作物生长优良率为74%，在分析师的预估区间内。
周一价格下跌期间，玉米期货未平仓合约增加16,808口，至143.4万口，为2011年以来最大。这表明投资者建立新空头头寸。
7月玉米合约 跌5-1/2美分，报3.49-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为343,596口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)