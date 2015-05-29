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市场报道 | 2015年 5月 30日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，因小麦期货大跌拖累

路透芝加哥5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌，交易商称因小麦期货大跌，以及美国环保局宣布下调以玉米为基础的乙醇混合比例要求。

美国环保局建议汽油供应中下调乙醇混合比例，尽管下调幅度较之前计划的要小。

玉米期货对期待已久的环保局声明反应整体不大，交投最活跃的CBOT-7月玉米 在昨日触及的近八个月低点之上徘徊。

本周近月玉米期货 跌约2.4%，为连续第二周下滑。

随着美国作物播种大致完成，投资人也聚集天气状况。较长期天气预报显示气温上升，预计将玉米生长有利。

美国农业部报告，截至5月21日该周出口销售玉米65.46万吨，在分析师预估区间中部。

　　7月玉米合约 跌2美分，报3.51-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为244,038口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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