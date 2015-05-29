芝加哥期市：CBOT玉米期货小跌，因小麦期货大跌拖累

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小跌，交易商称因小麦期货大跌，以及美国环保局宣布下调以玉米为基础的乙醇混合比例要求。
美国环保局建议汽油供应中下调乙醇混合比例，尽管下调幅度较之前计划的要小。
玉米期货对期待已久的环保局声明反应整体不大，交投最活跃的CBOT-7月玉米 在昨日触及的近八个月低点之上徘徊。
本周近月玉米期货 跌约2.4%，为连续第二周下滑。
随着美国作物播种大致完成，投资人也聚集天气状况。较长期天气预报显示气温上升，预计将玉米生长有利。
美国农业部报告，截至5月21日该周出口销售玉米65.46万吨，在分析师预估区间中部。
7月玉米合约 跌2美分，报3.51-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为244,038口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。