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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收平，技术性买盘抵消农户销售增加

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收平，
交易商称少量技术性买盘带来的支撑被农户销售攀升带来的压力所抵消。
    
    本周前两个交易日，玉米期货大涨，交投最活跃的7月期货 在一
波技术性买盘的带动下升穿了10日和20日移动均线。升势也促使农户出售
部分大量现有库存，令期价承压。
    
    美国中西部作物生长条件保持大致有利，气温上升、土壤湿度充裕对
玉米幼苗有利。
    
    美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，乙醇产量增加以及库存减
少，显示生产乙醇所需的玉米需求良好。
    
    分析师预计，美国农业部周四将公布，周度出口销售玉米55-75万吨
。
            
　　7月玉米合约 收平，报3.59美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为411,241口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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