芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1%，因技术性买盘及小麦大涨

《汇市简讯》欧元/美元走高，因美元/日圆下跌令美元承压
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透芝加哥6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四攀升1%，交易商称受到空头回补和技术性买盘提振，且小麦期货大涨逾2%。
交投最活跃的7月期货 升至日高3.64-1/2美元，为约两周最高水准，超过周三高位1/2美分。该合约升穿10日和20日移动均线切入位，势将录得三周内首周上涨。
市场受技术性买盘带动，尽管玉米周度出口销售数据令人失望，且美国天气状况大致对作物生长有利。
Commodity Weather Group报告称，预报美国中西部的西南部会频繁降雨将拖慢大豆播种，但有利于玉米作物的生长。
7月玉米合约 收高4-1/2美分，报3.63-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为250,056口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。