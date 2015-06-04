版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 5日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升1%，因技术性买盘及小麦大涨

路透芝加哥6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四攀升1%，交易商称受到空头回补和技术性买盘提振，且小麦期货大涨逾2%。

交投最活跃的7月期货 升至日高3.64-1/2美元，为约两周最高水准，超过周三高位1/2美分。该合约升穿10日和20日移动均线切入位，势将录得三周内首周上涨。

市场受技术性买盘带动，尽管玉米周度出口销售数据令人失望，且美国天气状况大致对作物生长有利。

Commodity Weather Group报告称，预报美国中西部的西南部会频繁降雨将拖慢大豆播种，但有利于玉米作物的生长。

　　7月玉米合约 收高4-1/2美分，报3.63-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,056口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐