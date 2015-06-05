芝加哥期市：CBOT玉米期货因获利了结走低，但本周涨幅为2月来最大

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥6月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走低，交易商称，因在稍早触及两周高位后出现获利了结卖盘。
美元走强 、现有供应充裕以及总体天气状况有利于美国作物生长等因素重压玉米期货。
不过，技术图表显示，本周玉米期货累计上扬2.6%，为2月首周以来最大单周涨幅。玉米价格在周一跌至八个月低位后受空头回补和技术性买盘带动反弹。 7月玉米合约 跌3美分，报3.60-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为368,832口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。