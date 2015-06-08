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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于小麦市场强势和美元走软

路透芝加哥6月8日 - 美国玉米期货周一上扬1.3%，交易商称，受助
于小麦市场攀升，以及美元走软。
    
    玉米期货收盘脱离盘中高位，之前芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米
期货在40日移动均线附近遇阻，7月合约自3月30日以来未曾收在该水平之
上。
    
    分析师预计，美国农业部的报告将显示，最近一周玉米种植优良率持
稳在74%，与五年均值一致。

    农业部周一上午报告，最近一周出口检验美国玉米74.0543万吨，低
于市场预估的77.5-97.5万吨。
    
　　7月玉米合约 升4-3/4美分，报3.65-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为330,687口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校)

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