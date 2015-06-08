芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于小麦市场强势和美元走软

路透芝加哥6月8日 - 美国玉米期货周一上扬1.3%，交易商称，受助 于小麦市场攀升，以及美元走软。 玉米期货收盘脱离盘中高位，之前芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米 期货在40日移动均线附近遇阻，7月合约自3月30日以来未曾收在该水平之 上。 分析师预计，美国农业部的报告将显示，最近一周玉米种植优良率持 稳在74%，与五年均值一致。 农业部周一上午报告，最近一周出口检验美国玉米74.0543万吨，低 于市场预估的77.5-97.5万吨。 7月玉米合约 升4-3/4美分，报3.65-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为330,687口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)