芝加哥期市：玉米期货小跌，因美元走强和小麦急挫

路透芝加哥6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至逾一周最低，交易商称，受累于美元走强，以及小麦和大豆期货急跌。

玉米期货跌幅小于小麦和大豆市场，但因缺乏利多消息导致玉米市场连续第二天受压。美元指数 上扬削弱以美元计价的商品在出口市场的吸引力。

上周美国当前销售年度的玉米出口为49.56万吨，与分析师预估一致。

不过，分析师称，来自南美和黑海地区更廉价的谷物供应使玉米出口增长受限，未能超过例行的购买规模。

美国中西部作物生长条件基本有利，预报称将出现降雨预计将对玉米和大豆作物生长有利，尽管气温可能下降。

芝加哥商业交易所集团的数据显示，上一交易日成交近70万口，为近五年来最高，美国农业部当日公布月度供需报告。 7月玉米合约 跌3/4美分，报7.56-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为544,376口。(完)

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