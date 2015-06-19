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市场报道 | 2015年 6月 20日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌第二日，因美国天气状况好转

路透芝加哥6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连跌第二日，交易商称，受累于技术性卖盘、供应充裕，以及天气预报称美国天气状况改善。

本周玉米期货基本持平，周线图显示“十字星”形态，表明投资者犹豫不决。玉米周一重挫至八个半月低位后反弹。

预报称未来中西部玉米种植带几日气温升高，农田积水蒸发，有利于作物生长。长期预报也显示，该地区降雨将处于正常至低于正常的水平，之前的强降雨导致部分农田积水。

分析公司Informa Economics将美国玉米种植面积预估从一个月前的8,873.7万英亩上调至8,877.7万英亩。

政府数据周五显示，本周中国政府出售28.75万吨国储棉花，较上周减少8%。中国国储棉花共计有530万吨。 　　7月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.53-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为354,978口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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