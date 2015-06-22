版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：玉米期货跳涨近2%，受助于利多的展期交易和空头回补

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一逆转稍早跌至一周低位的颓势，反弹超过1%，交易商称，受助于投资者空头回补，以及现货市场走强。

据称市场展期交易活跃，投资者从近月7月合约 展期至9月和12月合约 。备受关注的7月/12月合约期货价差1CN5-Z5触及1月22日以来最阔水平。

7月合约收在日高附近，接近40日移动均线，这是该合约数周来的阻力位。

加工商和乙醇生产厂上调对玉米的买入基差，因很多美国农户推迟出售玉米，寄望之后能以更高价格售出。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国玉米110.5万吨，高于分析师的预期，且为五周来最高水平。

分析师预计，农业部周一晚些时候将报告，上周玉米生长优良率下降1个百分点，至72%。 　　7月玉米合约 升6-3/4美分，报3.60美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为414,381口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐