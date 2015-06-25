芝加哥期市：玉米期货急升至两个月高位，因空头回补和担忧降雨影响收成

路透芝加哥6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四急升多达3%，至两个月高位，交易商称，受助于投资者空头回补，以及担忧强降雨可能损及中西部作物带的收成前景。

玉米期价在收盘前几秒升至日高，近月CBOT-7月玉米合约 触及4月24日以来最高3.77美元。该合约收涨10美分，报每蒲式耳3.76-1/2美元。

该合约本周迄今累计上涨6.7%，为2013年8月以来最大同类涨幅。

投资者继续出脱7月合约，芝加哥商业交易所集团公布的数据显示，7月合约未平仓合约前日骤降43,309口。

周五是7月玉米期权合约的最后一个交易日，下周将迎来7月玉米期货的首个交割通知日。

新作12月合约 也升至两个月高位，收盘接近日高3.92-3/4美元。

在上涨过程中，农户卖盘活跃，这可能在周末前限制玉米期货的涨幅。总体来看，投资者在下周二农业部公布年度种植面积和季度库存报告公布前结清头寸。

农业部周四稍早公布，上周出口销售2014/15市场年度玉米49.69万吨，2015/16市场年度玉米29.75万吨，与分析师的预期基本一致。

今日CBOT玉米期货成交量预计为558,091口。(完)

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