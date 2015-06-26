芝加哥期市：玉米期货录得2011年以来最大周度涨幅，因担忧美国降雨过多

路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跳涨2%，至逾两个月最高，交易商称，受助于投资者空头回补，以及担忧美国降雨过度可能导致减产。

本周，玉米期货周线图收涨逾13%，为2011年4月以来最大周度涨幅。

利空的展期交易导致交投最活跃的12月合约 与近月7月合约 的价差收窄，从周二触及的五个月最阔水平收窄至约两周低位。周五也是7月玉米期权的最后一个交易日。

据说，美国和南美农户是价格上涨期间的活跃卖方，这拖累玉米期价从稍早触及的日高回落。

5、6两月的强降雨--中西部部分地区的降雨量创纪录--导致部分刚刚完成播种的农田积水，可能导致减产。

投资者还在农业部年度种植面积和季度库存报告下周二公布前出脱空头头寸。 7月玉米合约 升8-1/2美分，报3.85美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为784,702口，根据路透数据，这是历史新高，超过2008年3月31日的779,264口的上次峰值。 (完)

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