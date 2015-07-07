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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，因作物生长状况改善及美元走强

路透芝加哥7月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连跌第
二日，交易商称因美国作物生长状况改善，且美元走强令商品市场普遍承
压。
    
    对希腊债务危机可能拖累全球经济成长放缓的担忧扶助提振美元，令
以美元计价的商品对其他货币持有人的吸引力降低。
    
    美国农业部周一收盘后公布美国玉米优良率上升，但分析师原本预计
会下滑。
        
    近月7月玉米合约 跌2-3/4美分，至每蒲式耳4.15-3/4美元。
    
    9月合约跌3-1/4美分，报4.23-1/4美元。9月玉米合约连跌两个交易
日，上周触及4.30-3/4美元的12月29日来最高。
           
    今日CBOT玉米期货成交量预计为539,018口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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