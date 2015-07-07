芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，因作物生长状况改善及美元走强

路透芝加哥7月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连跌第 二日，交易商称因美国作物生长状况改善，且美元走强令商品市场普遍承 压。 对希腊债务危机可能拖累全球经济成长放缓的担忧扶助提振美元，令 以美元计价的商品对其他货币持有人的吸引力降低。 美国农业部周一收盘后公布美国玉米优良率上升，但分析师原本预计 会下滑。 近月7月玉米合约 跌2-3/4美分，至每蒲式耳4.15-3/4美元。 9月合约跌3-1/4美分，报4.23-1/4美元。9月玉米合约连跌两个交易 日，上周触及4.30-3/4美元的12月29日来最高。 今日CBOT玉米期货成交量预计为539,018口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)