芝加哥期市：玉米期货接近七个月高位，投资者在供需报告前调整头寸

路透芝加哥7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跳升至近七个月高位，交易商称，受助于中西部作物种植带迎来更多的降雨，以及投资者在周五农业部公布月度供需报告前调整头寸。

CBOT-9玉米期货 盘中触及4.33美元的高位，略低于12月29日以来的高位4.33-3/4美元。新作12月玉米期货 攀升至4.43-1/2美元的一年来最高，后缩减涨幅。

美国玉米种植带部分地区出现阵雨，使农田中的积水进一步增加，该地区的降雨量已经创纪录或接近创纪录。过度的降水冲走了肥料，并使收成潜力受限。

分析师下调美国玉米产量预估，他们预计美国农业部周五公布的月度供需报告可能下调美国玉米产量预估，这在作物生长较早时期是很很少见的做法。

农业部稍早称，上周出口当前市场年度玉米总计53.52万吨，在分析师预估区间内。 9月玉米合约 升4-1/4美分，报4.28-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为422,718口。(完)

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