芝加哥期市：玉米期货重挫且录得一年来最大周度跌幅，因美国天气改善

路透芝加哥7月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五急跌近3%，延续本周的跌势，录得一年来最大周度跌幅，交易商称，受累于投资基金卖盘和美国天气好转，有利于作物生长。

CBOT-9月玉米期货 收在日低3.92美元附近，该合约在一个月前开始的升势中录得的所有涨幅几乎消失殆尽。

9月合约自上周触及一年高位4.43-1/4美元后已累计下跌逾11%。本周的百分比跌幅为6.7%，为截至2014年7月11日当周以来最大。

温暖但不会损害作物的高温天气对仍处于关键授粉期的玉米作物非常有利，在近几个月雨量创纪录的降雨过后，中西部东部地区降水减少，预计将使农田积水得以蒸发。

农业部稍早表示，民间出口商向墨西哥出口了23.1万吨美国玉米，向不知名目的地出口了11.6万吨高粱。

官方数据显示，本周中国出售了12.6335万吨国储玉米，仅占计划出售规模530万吨的2.4%，高于上周的1.2%。 9月玉米合约 跌10-3/4美分，报3.92-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为338,515口。(完)

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