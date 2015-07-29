芝加哥期市：玉米期货跌至五周低位，因基金卖出和美国天气有利生长

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三急跌2%，至五周最低，交易商称，因投资基金继续结清多头头寸，且美国天气状况有利于玉米的授粉。
玉米期价逆转稍早小涨的走势，今日波动区间出现“外移日”(outside day)，从技术面来看，这通常被视为不利的信号，因可能导致技术性卖盘增加。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)提供的数据显示，玉米周二小涨，但未平仓合约减少，暗示投资者出脱多头头寸，而非建立新的多头头寸。
气象学家称，美国中西部玉米种植带气温下降，对玉米作物生长十分有利，目前很多玉米作物正处于授粉期，这是决定收成的关键时期。
谷物贸易商称，玉米现货基差走坚，农户因期货价格回落推迟卖出。但在7月初农户大量卖出后，很多玉米终端用户的供应仍然充足。 9月玉米合约 跌7-1/4美分，报3.67-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为273,086口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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