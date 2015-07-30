芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨近2%，受技术性买盘推动从从五周低位反弹

路透芝加哥7月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四急升近2%，从稍早触及的五周低位反弹，在收盘前最后几秒触及日高，交易商称，受助于空头回补和技术性买盘。

强于预期的玉米周度出口销售数据也提供支撑，尽管美国作物生长状况改善限制潜在的涨幅。

周五是7月的最后一个交易日，玉米期货本月可能下跌近9%，这将是自去年9月以来最大月度跌幅。

全球供应充裕，来自南非的更廉价供应蚕食了美国玉米在全球市场的份额。国际谷物理事会稍早上调全球玉米产量预估，因考虑到中国作物生长状况改善。

美国农业部表示，出口商出口销售了9月1日开始的市场年度交割的玉米44.3286万吨，高于分析师的预期，且为2014年10月9日当周以来最高水平。销售当前市场年度玉米36.4945万吨，在市场预估区间内。 9月玉米合约 升5-1/2美分或1.84%，报3.73-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为325,243口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)