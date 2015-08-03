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市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 04:51 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至六周低位，因天气条件有利作物生长和基金卖盘

路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至约六周最低，交易商称，受累于投资基金和技术性卖盘，因美国天气条件有利于作物生长。

近月9月玉米合约 跌至日低3.65美元，最平6月23日触及的低位。该合约在7月中触及一年高位后已累积下滑近17%。

分析师预计，美国农业部周一晚些时候公布的作物生长报告中，玉米作物优良率将持稳，因气温下降，以及近期出现的少量阵雨对作物生长有利。

天气状况对作物生长有利，加之商品市场的普遍抛售连续第二日重压玉米期货。

美国农业部稍早报告，上周出口检验美国玉米92.0708万吨，在分析师预估区间内。

　　9月玉米合约 跌4-1/2美分，报3.66-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为244,908口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)

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