芝加哥期市：玉米期货跌至六周低位，因天气条件有利作物生长和基金卖盘

路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至约六周最低，交易商称，受累于投资基金和技术性卖盘，因美国天气条件有利于作物生长。

近月9月玉米合约 跌至日低3.65美元，最平6月23日触及的低位。该合约在7月中触及一年高位后已累积下滑近17%。