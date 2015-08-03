芝加哥期市：玉米期货跌至六周低位，因天气条件有利作物生长和基金卖盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至约六周最低，交易商称，受累于投资基金和技术性卖盘，因美国天气条件有利于作物生长。
近月9月玉米合约 跌至日低3.65美元，最平6月23日触及的低位。该合约在7月中触及一年高位后已累积下滑近17%。
分析师预计，美国农业部周一晚些时候公布的作物生长报告中，玉米作物优良率将持稳，因气温下降，以及近期出现的少量阵雨对作物生长有利。
天气状况对作物生长有利，加之商品市场的普遍抛售连续第二日重压玉米期货。
美国农业部稍早报告，上周出口检验美国玉米92.0708万吨，在分析师预估区间内。
9月玉米合约 跌4-1/2美分，报3.66-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为244,908口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。