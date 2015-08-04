芝加哥期市：CBOT玉米期货从六周低点反弹，因逢低承接及天气转干

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，从昨日触及的六周低点反弹，交易商称因逢低承接买盘及预报称美国天气转干。
不过玉米期价收盘低于日高，因整体作物生长条件有利，且全球供应充裕继续牵制期货表现。
“盘初买盘活跃炙热，但无法确定是较长期升势。”Zaner Ag Hedge 分析师Ted Seifried谈及玉米期货时表示。
新作12月玉米 表现不及新作11月大豆期货 ，因美国大豆受天气转干的影响要比玉米大。
美国农业部周一收盘后公布的玉米优良率持稳，符合分析师预估。
9月玉米合约 升2-1/4美分，报3.68-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为231,353口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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