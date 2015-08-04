版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货从六周低点反弹，因逢低承接及天气转干

路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，从昨日触及的六周低点反弹，交易商称因逢低承接买盘及预报称美国天气转干。

不过玉米期价收盘低于日高，因整体作物生长条件有利，且全球供应充裕继续牵制期货表现。

“盘初买盘活跃炙热，但无法确定是较长期升势。”Zaner Ag Hedge 分析师Ted Seifried谈及玉米期货时表示。

新作12月玉米 表现不及新作11月大豆期货 ，因美国大豆受天气转干的影响要比玉米大。

美国农业部周一收盘后公布的玉米优良率持稳，符合分析师预估。

　　9月玉米合约 升2-1/4美分，报3.68-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为231,353口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐