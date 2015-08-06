芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因美国出口销售令人失望

路透芝加哥8月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低，为三个交易日来首次，逆转稍早的涨势，交易商称，因美国周度出口销售数据不及分析师的预期。

总体来看，美国天气状况适中，对作物的生长普遍有利，且技术性卖盘也重压玉米期价。近月9月玉米合约 测试10日移动均线，但未能守在该水平之上，随引发抛售。

在美国农业部下周公布月度供需报告前，投资者调整头寸。市场普遍预计，农业部会在报告中下调美国玉米和大豆产量预估。

不过，上述两种作物的全球供应充裕，且美国供应的价格在国际市场上相对偏高，限制了进口商的买兴。

美国农业部稍早表示，上周出口销售情况为净取消2,600吨本市场年度的玉米，远低于预期的销售25-40万吨。销售下一市场年度的玉米27.7万吨，也低于预估区间30-50万吨。 9月玉米合约 跌3美分，报3.69-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为359,304口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)