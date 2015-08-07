芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1%，受助于供需报告公布前的技术性反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上扬约1%，交易商称，受助于技术性买盘和轧平头寸，因预期美国农业部将在下周公布的报告中下调玉米产量预估。
大豆期货跳升逾2%也支撑玉米期价，预期下周天气干燥可能影响美国作物的生长。
本周，玉米期货 上涨0.8%，为四周来首周上涨。近月玉米合约 守在10日移动均线和周一触及的六周低位之上，使技术交易员有信心期价已触及近期底部。
玉米期货涨幅受限，因全球供应总体充足，且总体而言天气状况对作物生长有利。美国玉米多数已完成授粉，目前正处于收割前的灌浆阶段。
周三接受路透调查的分析师预计，美国农业部将预计美国玉米产量为133.27亿蒲式耳，平均亩产为164.5蒲式耳，低于7月预估的135.30亿蒲式耳和166.8蒲式耳。
9月玉米合约 升3美分，报3.72-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为332,546口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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